Спецоперация 02 февраля 2023, 10:59 ВСУ сделали склады западного вооружения на территории украинских АЭС Военкор Сладков: ВСУ сосредоточили западное тяжелое вооружение на АЭС Unsplash

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Украинские военные складируют поставленные западными союзниками оружие и боеприпасы на территориях атомных электростанций. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Складируют на атомных электростанциях свою и западную технику. Туда мы стрелять, естественно, не будем. Они используют этот фактор. Достаточно тяжело», — отметил Сладков.

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Он обратил внимание на сложность логистики. Западные партнеры Украины возят оружие и боеприпасы скрытно на трейлерах.

Сладков объяснил, почему не разрушают транспортную инфраструктуру Украины. По его мнению, если российские военные займут эти позиции, то ВСУ все равно уничтожат при отступлении узловые станции и мосты.

В конце января Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о получении данных, что ВСУ складируют на АЭС наиболее дорогостоящие и дефицитные ракеты и комплексы РСЗО HIMARS и зарубежные системы ПВО.