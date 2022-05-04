Обычный поселок в Донецке превратился в укрепрайон ВСУ. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия», который увидел это с помощью дрона.

Он передал, что дома и подземные гаражи в деревне оказались углублены и использовались как укрытия.

«Он весь перекопан полностью, перерыто везде, каждая улица, каждый двор. <…> Прямо под домами у них укрепления», — рассказали российские военные.

Российские солдаты применяют артиллерию, чтобы держать националистов в напряжении.

Ранее МЧС России показало специальную машину для разминирования территории ЛНР. Машина помогает проводить сплошную очистку местности от пехотных мин. Техническое средство прорывает почву на глубину 30 сантиметров и уничтожает мины или дробя их, или приводя в действие. Таким образом спасатели обезвредили 300 взрывоопасных предметов на 80 гектарах.