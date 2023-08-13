Спецоперация 13 августа 2023, 12:18 ВСУ с потерями заняли север Урожайного — Рогов Член ГСА Рогов: ВСУ с потерями заняли север Урожайного, ситуация тяжелая Министерство обороны Украины

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В районе Урожайного на направлении Времевского выступа Запорожского фронта сложилась тяжелая и тревожная ситуация, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в ходе двухнедельных боев ВСУ удалось закрепиться в северной части населенного пункта.

Рогов уточнил — чтобы продвинуться «на пару сотен метров» украинские военные совершили множество «мясных штурмов», потеряли две из четырех штурмовых групп элитных морпехов, а также бронетехнику.

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«Боевики ВСУ активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM, а также применяют большое количество дронов-камикадзе и активно применяют сбросы с БПЛА», — написал председатель движения и добавил, что командование противника не жалеет жизни собственных солдат.

По его мнению, украинская армия планирует установить контроль над селом Старомлыновка. Он уточнил, что Урожайное остается одним из последних препятствий на пути к этому населенному пункту. Рогов подчеркнул — российские военные удерживают позиции на юге поселка.

«Работаем, братья!» — добавил он.

Днем 12 августа ВСУ трижды атаковали территорию Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что противник выпустил девять снарядов и применил три беспилотника.