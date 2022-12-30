30 декабря 2022, 10:19
ВСУ с понедельника потеряли около 20 офицеров в Донбассе
НМ ЛНР: ВСУ потеряли около 20 офицеров в Донбассе с начала недели
ВСУ с понедельника потеряли около 20 офицеров в Донбассе. Об этом сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
По его информации, больше всего потерь среди офицерского состава противник понес в направлении Сватово и Кременной.
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Марочко отметил: украинские военные объяснили своему руководству, что потери на этих участках связаны с непогодой — якобы из-за нее не получалось вести доразведку с применением дронов.
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Ранее сообщалось, что у ВСУ есть проблемы и с эвакуацией раненых боевиков. Брошенные на поле боя пострадавшие украинцы, как правило, погибают, при этом попавших в плен обеспечивают необходимой медпомощью.
Тем временем Вооруженные силы России постепенно разрушают линию обороны, которую Украина выстраивала восемь лет. А попытки ВСУ разорвать оборону россиян на ряде направлений оказываются безуспешными и оборачиваются гибелью сотен украинских солдат.
ЛНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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