Спецоперация 30 декабря 2022, 10:19 ВСУ с понедельника потеряли около 20 офицеров в Донбассе НМ ЛНР: ВСУ потеряли около 20 офицеров в Донбассе с начала недели

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ВСУ с понедельника потеряли около 20 офицеров в Донбассе. Об этом сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По его информации, больше всего потерь среди офицерского состава противник понес в направлении Сватово и Кременной.

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Марочко отметил: украинские военные объяснили своему руководству, что потери на этих участках связаны с непогодой — якобы из-за нее не получалось вести доразведку с применением дронов.

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Ранее сообщалось, что у ВСУ есть проблемы и с эвакуацией раненых боевиков. Брошенные на поле боя пострадавшие украинцы, как правило, погибают, при этом попавших в плен обеспечивают необходимой медпомощью.

Тем временем Вооруженные силы России постепенно разрушают линию обороны, которую Украина выстраивала восемь лет. А попытки ВСУ разорвать оборону россиян на ряде направлений оказываются безуспешными и оборачиваются гибелью сотен украинских солдат.