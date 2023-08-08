Спецоперация 08 августа 2023, 07:25 ВСУ с полуночи ударили по Донецку 32 раза СЦКК: ВСУ с полуночи 8 августа совершили 32 атаки на Донецк РИА «Новости»

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Украинские боевики с полуночи ударили по Донецку 32 раза. В основном ВСУ использовали снаряды натовского калибра — 155 миллиметров, — однако ранним утром по столице Донецкой Народной Республики также выпустили шесть ракет из РСЗО. Это следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Первые 12 ударов пришлись по Петровскому району. По нему меньше чем за полтора часа выпустили в общей сложности 42 снаряда. Затем, в 02:20, под ударом оказались Куйбышевский и Киевский районы Донецка, и дальше атаки предпринимались по всем трем районам. В 05:25 и 05:35 боевики обстреляли и Кировский район.

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ВСУ били по городу со стороны поселка Кураховка и сел Максимильяновка, Нетайлово, Галицыновка, Желанное Первое, Яснобродовка и Орловка. Ракеты РСЗО выпустили из Яснобродовки по Киевскому району. Последние на данный момент два обстрела предприняли одновременно из Желанного Первого и Нетайлово — по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам.

Один раз за ночь, в 01:40, под удар попал Ясиноватский район Донецкой Народной Республики.