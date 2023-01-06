Спецоперация 06 января 2023, 14:50 ВСУ с начала спецоперации лишились 400 ЗРК Минобороны сообщило об уничтожении 400 зенитно-ракетных комплексов ВСУ в ходе спецоперации Министерство обороны Украины / РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины с начала проведения специальной военной операции потеряли 400 зенитно-ракетных комплексов и 7437 танков и других боевых бронированных машин. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в потери украинских войск также вошли 360 самолетов, 199 вертолетов и 2839 беспилотников.

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Удары российских военных уничтожили 971 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единицу специальной военной автомобильной техники, принадлежащих ВСУ.

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Только за минувшие сутки российские военные ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поразили три оружейных склада украинских боевиков около села Отрадокаменка в Херсонской области, в районе села Новомихайловка и городов Часов Яр и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

Склады в боеприпасами украинских военных уничтожили в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Кроме того пусковую установку и радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 ликвидировали около города Авдеевки и села Рай-Александровка в ДНР.