ВСУ с начала дня обстреляли уже 8 населенных пунктов ДНР

Вооруженные силы Украины с начала дня открыли огонь по еще пяти населенным пунктам в ДНР, включая его столицу — Донецк. Об этом сообщили в Теlеgrаm представители республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Последний на данный момент удар зафиксирован в 13:10 по Макеевке — выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

В 12:26 со стороны Дзержинска (шахта Южная) обстреляли Горловку (поселок шахты имени Гагарина). По ней выпустили шесть мин калибром 60 миллиметров.

До этого, в 12:00 и 12:20, со стороны населенного пункта Пески обстреливали Куйбышевский район Донецка. Вначале было выпущено восемь, а затем еще пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Ранее, в 11:15, восемь снарядов обрушились на Яковлевку. Трижды за 35 минут — с 09:30 до 10:05 — удар пришелся по Озеряновке. Всего по ней выпустили 31 снаряд калибром 122 миллиметра.

Украинские силы в 05:20 и 09:20 обстреляли Михайловку (выпущено восемь снарядов). Ранним утром под ударом оказались Еленовка и Пантелеймоновка.

Только за первую половину дня обстрелы со стороны Украины зафиксировали в восьми населенных пунктах ДНР.