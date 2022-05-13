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    13 мая 2022, 04:47

    ВСУ с американской РЛС — как обезьяна с гранатой

    Эксперт по безопасности Насонов: уничтожение РЛС США — успех разведки

    Александра Ломейко

    ВКС России высокоточным ракетным ударом уничтожили недалеко от Харькова радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с «360» назвал это событие значительным успехом.

    ВСУ с американской РЛС — как обезьяна с гранатой

    Далее — прямая речь.

    Хорошая разведка

    Это значительный успех, подтверждающий правильное проведение разведки, артиллерийской засечки и своевременное огневое воздействие на объекты противника. Данные станции американского производства, иначе говоря — натовского стандарта, является очень дорогой игрушкой. Чтобы не получилось эффекта «обезьяна с гранатой», обучаться [работе] на ней нужно несколько лет. Правильно управлять и руководить станцией контрбатарейной борьбы может артиллерийский офицер в ранге командира дивизиона или выше. То есть в воинском звании майора или подполковника.

    Предполагаю, что руководство [работой устройства] осуществлялось не в чистом виде украинскими специалистами артиллерийских подразделений, а куратором США или какой-то другой страны НАТО, более тщательно обученным.

    На сегодняшний момент объективно их в действующих вооруженных силах немного. В американском дивизионном комплекте — всего два-три комплекта данной станции. То есть, их реально на данной территории будут единицы. Эту ситуацию нужно помнить и правильно учитывать в нашей работе.

    Одна из причин нахождения станции контрбатарейной борьбы у харьковской группировки [ВСУ] — первая попытка привезти и попытаться использовать там американские 155-миллиметровые гаубицы М777. Они обладают значительно улучшенными характеристиками, по сравнению со всеми существующими на фронте украинскими гаубицами.

    Снова Змеиный

    Осуществить поставленную задачу (захват острова Змеиный — прим. ред.) не удается потому, что российская группировка более грамотно спланировала и организовала захват и оборону острова. Он абсолютно небольшой — от 17 до 20 гектаров — и, по сути, много из себя не представляет. За исключением места расположения.

    До конфликта на территории Украины там были станции радиолокационной засечки, и сейчас оттуда наши военные специалисты вполне качественно могут контролировать проведение Румынией военных и других судов, которые могли бы пройти невдалеке от острова в сторону Украины. При наличии там наших специалистов данное действие невозможно.

    Видно, [украинцам] нужны новые источники пополнения боеприпасов, техники, и они таким образом пытаются данные действия реализовать.