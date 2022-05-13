ВКС России высокоточным ракетным ударом уничтожили недалеко от Харькова радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с «360» назвал это событие значительным успехом.

Далее — прямая речь.

Хорошая разведка

Это значительный успех, подтверждающий правильное проведение разведки, артиллерийской засечки и своевременное огневое воздействие на объекты противника. Данные станции американского производства, иначе говоря — натовского стандарта, является очень дорогой игрушкой. Чтобы не получилось эффекта «обезьяна с гранатой», обучаться [работе] на ней нужно несколько лет. Правильно управлять и руководить станцией контрбатарейной борьбы может артиллерийский офицер в ранге командира дивизиона или выше. То есть в воинском звании майора или подполковника.

Предполагаю, что руководство [работой устройства] осуществлялось не в чистом виде украинскими специалистами артиллерийских подразделений, а куратором США или какой-то другой страны НАТО, более тщательно обученным.

На сегодняшний момент объективно их в действующих вооруженных силах немного. В американском дивизионном комплекте — всего два-три комплекта данной станции. То есть, их реально на данной территории будут единицы. Эту ситуацию нужно помнить и правильно учитывать в нашей работе.

Одна из причин нахождения станции контрбатарейной борьбы у харьковской группировки [ВСУ] — первая попытка привезти и попытаться использовать там американские 155-миллиметровые гаубицы М777. Они обладают значительно улучшенными характеристиками, по сравнению со всеми существующими на фронте украинскими гаубицами.

Снова Змеиный

Осуществить поставленную задачу (захват острова Змеиный — прим. ред.) не удается потому, что российская группировка более грамотно спланировала и организовала захват и оборону острова. Он абсолютно небольшой — от 17 до 20 гектаров — и, по сути, много из себя не представляет. За исключением места расположения.

До конфликта на территории Украины там были станции радиолокационной засечки, и сейчас оттуда наши военные специалисты вполне качественно могут контролировать проведение Румынией военных и других судов, которые могли бы пройти невдалеке от острова в сторону Украины. При наличии там наших специалистов данное действие невозможно.

Видно, [украинцам] нужны новые источники пополнения боеприпасов, техники, и они таким образом пытаются данные действия реализовать.