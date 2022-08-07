The Times назвал отчет американских аналитиков о положении ВСУ российской пропагандой

Отчет правозащитной организации Amnesty International о том, что власти Украины подвергают угрозе жизни мирных людей, является российской пропагандой. Об этом заявило британское издание The Times.

Авторы статьи подчеркнули, что в Amnesty International решили очернить и обвинить жертв якобы российской агрессии.

«Ничего удивительного в том, что представительство Украины раскритиковало отчет, тогда как российское посольство с удовольствием ссылается на него», — говорится в материале.

Колумнисты The Times не стали спорить с тем утверждением, что ВСУ занимают районы проживания мирных людей, чтобы сражаться с российскими войсками.

«Украинские военные пытаются вывести оттуда мирных людей. Amnesty International неверно понимает международное право и реалии боевых действий», — продолжили авторы.

Ранее организация Amnesty International выпустила объемный доклад, в котором сообщила о том, что украинские боевики намеренно ставят под угрозу жизни мирных людей, занимая города и населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал организацию, заявив, что она пытается оправдать Россию.