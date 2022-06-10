ВСУ решили поставить комплекс ПВО на месте захоронения жертв чумы в Одессе

Украинские военные решили устроить очередную провокацию, чтобы обвинить Россию в создании биологической опасности. Для этого они планируют поставить комплекс ПВО или его макет на месте захоронения жертв чумы в Одессе, сообщило Минобороны РФ.

Подготовкой провокации занялись руководство одесской военной администрации и специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ. В результате их действий могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.

«В густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В случае удара по объекту со стороны российских войск, обратили внимание в Минобороны, украинская сторона распространит в СМИ информацию о возникновении биологической опасности в Одессе по вине России.

Подобные провокации, напомнили в министерстве, приобрели уже массовый характер. Причем они происходят при полной поддержке западными странами преступных действий киевского режима.