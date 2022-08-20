ВСУ развернули казармы и огневые точки в школах ДНР

Украинские военнослужащие снова захватили учебные заведения в ДНР. Они оборудовали в школах казармы и огневые точки. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Белицком украинскими националистами в школе № 9 на улице Труда оборудованы опорный пункт, позиции артиллерии РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве живого щита», — сказал Мизинцев во время брифинга.

Еще один опорный пункт ВСУ появился в школе на Севастопольской улице в Новодмитровке. Там военные развернули казарму, блокпосты и огневые точки. В здании они организовали склад оружия, а подходы к нему заминировали.

«В Константиновке на территории школы № 16 на улице Преображенская дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты», — предупредил начальник центра.

В Николаеве боевики националистических батальонов дислоцируются в школе № 36 на Пограничной улице, а также в учебном заведении № 64 на улице Архитектора Старова.