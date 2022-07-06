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    06 июля 2022, 09:28

    ВСУ разрушили жилые дома и Дворец культуры в Горловке

    Мэр Горловки Приходько опубликовал фото последствий обстрела города украинскими силами

    Александр Иванов

    ВСУ нанесли массированный удар по территории Горловки, разрушив ряд домов. Последствия обстрела населенного пункта показал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

    Сильно пострадал поселок Гольмовский — Никитовский район Горловки. Приходько показал поврежденный Дворец культуры «Гольмовский», два жилых дома на улице Гардина и гараж во дворе.

    Накануне утром украинские силы обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра.

    Вечером 5 июля Приходько написал, что украинские военные обстреляли поселок Шахты 6/7, находящийся в Никитовском районе Горловки. Снаряд попал во двор жилого дома по улице Земнухова. В результате случившегося никто не пострадал.

    Утром 6 июля населенные пункты ДНР вновь подверглись обстрелам. ВСУ ударили по Киевскому району Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров.