ВСУ разрушили жилые дома и Дворец культуры в Горловке

ВСУ нанесли массированный удар по территории Горловки, разрушив ряд домов. Последствия обстрела населенного пункта показал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Сильно пострадал поселок Гольмовский — Никитовский район Горловки. Приходько показал поврежденный Дворец культуры «Гольмовский», два жилых дома на улице Гардина и гараж во дворе.

Накануне утром украинские силы обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра.

Вечером 5 июля Приходько написал, что украинские военные обстреляли поселок Шахты 6/7, находящийся в Никитовском районе Горловки. Снаряд попал во двор жилого дома по улице Земнухова. В результате случившегося никто не пострадал.

Утром 6 июля населенные пункты ДНР вновь подверглись обстрелам. ВСУ ударили по Киевскому району Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров.