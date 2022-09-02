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ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки

Власти Новой Каховки заявили о разрушении при обстрелах ВСУ водного элеватора

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ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

По его словам, уничтожено огромное количество зерна.

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«Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Веселом. Огромное количество зерна [уничтожено], производственные мощности [разрушены]», — сказал Леонтьев ТАСС.

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Системам ПВО удалось отразить большинство ракет, которые украинские войска выпускают по Новой Каховке. Однако половина жилого фонда города разрушена, сотни человек обратились за помощью в восстановлении.

Собственных сил Херсонской области не хватит для восстановления Новой Каховки, поэтому власти обратились за помощью к России. В частности, необходимы стройматериалы.

ВСУ

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