Спецоперация 26 января 2023, 07:30 ВСУ разрушили три образовательных учреждения при обстреле Кременной в ЛНР СЦКК ЛНР: обстрел ВСУ разрушил 3 образовательных учреждения в Кременной Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Три образовательных учреждения в городе Кременная Луганской Народной Республики оказались полностью разрушены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня. От Кременской районной музыкальной школы, Кременской средней школы № 4 и Кременского учебно-воспитательного комплекса остались одни руины.

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За сутки украинские боевики совершили два обстрела территории республики, применив ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. По Рубежному и Кременной выпустили восемь ракет рано утром, около 05:00, с разницей всего в 10 минут. Шесть ракет обрушили на Кременную.

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В результате в Кременной не только рухнули три учреждения образования, но и пострадали здания администрации Кременского района и кафе «Теремок». В Рубежном же разрушена придорожная гостиница.

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К счастью, информации о жертвах и пострадавших не поступало.