19 июля 2022, 06:42
ВСУ разом выпустили по Доломитному 26 мин
ВСУ выпустили по Доломитному 26 мин калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Доломитное. Они выпустили по населенному пункту 26 мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Нападение произошло 19 июля в 06:05. Националисты атаковали Доломитное с позиций в Семигорье. Они выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров.
В течение ночи украинские войска также обстреляли Пантелеймоновку, Киевский район, дважды — Петровский район Донецка. Они выпустили в общей сложности семь ракет РСЗО «Град» и 12 снарядов калибром 152 миллиметра.