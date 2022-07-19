ВСУ разом выпустили по Доломитному 26 мин

Украинские войска обстреляли Доломитное. Они выпустили по населенному пункту 26 мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Нападение произошло 19 июля в 06:05. Националисты атаковали Доломитное с позиций в Семигорье. Они выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров.

В течение ночи украинские войска также обстреляли Пантелеймоновку, Киевский район, дважды — Петровский район Донецка. Они выпустили в общей сложности семь ракет РСЗО «Град» и 12 снарядов калибром 152 миллиметра.