Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в селе Дмитровка под Краматорском. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО», — заявил генерал-полковник.

Он добавил, что украинские бойцы систематически обстреливают позиции российских военных, провоцируя их на ответный огонь. Мизинцев в очередной раз напомнил мировому сообществу, что войска России не атакуют гражданскую инфраструктуру.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований», — подчеркнул начальник центра.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области. ВСУ хотят взорвать переправы и обвинить в их разрушении Россию.