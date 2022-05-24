Удары бомб и снарядов со стороны украинских военных частично разрушили элитный поселок в Харьковской области. В этом месте отдыхали украинские судьи, прокуроры и бизнесмены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Загородные дома находятся под Изюмом около Оскольского водохранилища. Это место расположено недалеко от границы с Донецкой Народной Республикой (ДНР). В поселке после ударов деревянные строения разрушены разрывами, а кирпичные — посечены осколками.

Местные жители покинули поселок заранее. Теперь населенный пункт пустует. На оставленных участках стоят катера, яхты и дорогие автомобили. Среди последних есть и электромобиль Tesla.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что российские военные участвуют в эвакуации жителей Харьковской области в Россию. Как отметили представители ведомства, ВСУ и украинские нацбаты регулярно открывали артиллерийский огонь по жилым районам. Местные жители обратились за помощью к военнослужащим ВС России, которые откликнулись на их просьбы.