04 сентября 2023, 18:31
ВСУ расстреляли собственных бойцов, оставивших позиции под Херсоном — СМИ
РИА «Новости»: ВСУ расстреляли своих бойцов за оставление позиций под Херсоном
ВСУ расстреляли собственных бойцов, оставивших позиции на острове под Херсоном. Об этом РИА «Новости» сообщили пленные украинской бригады теробороны, сформированной из уроженцев Николаевской области.
Солдат Игорь Ярошенко признался, что он и его товарищи не хотели отправляться на этот остров, понимая, что у них нет необходимого оружия и должной подготовки. Им выдали «автомат, шесть рожков и по гранате».
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«Мы были три дня на острове, нам ничего не подвозили. <…> Ни боеприпасов, ни еды, ничего», — пожаловался собеседник агентства.
Другой пленный, Сергей Маштега, заявил, что командир взвода заставил его и сослуживцев поехать на остров, пригрозив, что в противном случае они «уже не выживут».
Когда же группа, в составе которой были Ярошенко и Маштега, решила покинуть позиции, это засек разведывательный украинский беспилотник, и по ней открыли огонь. Их лодка утонула, старший группы был тяжело ранен. Товарищи вытащили его, но потом вынужденно оставили, поскольку их продолжили «закидывать всевозможными взрывчатками». Наутро те, кто остался в живых, столкнулись с российскими военнослужащими и, не желая возвращаться, сдались в плен.
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