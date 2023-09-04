Спецоперация 04 сентября 2023, 18:31 ВСУ расстреляли собственных бойцов, оставивших позиции под Херсоном — СМИ РИА «Новости»: ВСУ расстреляли своих бойцов за оставление позиций под Херсоном РИА «Новости»

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ВСУ расстреляли собственных бойцов, оставивших позиции на острове под Херсоном. Об этом РИА «Новости» сообщили пленные украинской бригады теробороны, сформированной из уроженцев Николаевской области.

Солдат Игорь Ярошенко признался, что он и его товарищи не хотели отправляться на этот остров, понимая, что у них нет необходимого оружия и должной подготовки. Им выдали «автомат, шесть рожков и по гранате».

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«Мы были три дня на острове, нам ничего не подвозили. <…> Ни боеприпасов, ни еды, ничего», — пожаловался собеседник агентства.

Другой пленный, Сергей Маштега, заявил, что командир взвода заставил его и сослуживцев поехать на остров, пригрозив, что в противном случае они «уже не выживут».

Когда же группа, в составе которой были Ярошенко и Маштега, решила покинуть позиции, это засек разведывательный украинский беспилотник, и по ней открыли огонь. Их лодка утонула, старший группы был тяжело ранен. Товарищи вытащили его, но потом вынужденно оставили, поскольку их продолжили «закидывать всевозможными взрывчатками». Наутро те, кто остался в живых, столкнулись с российскими военнослужащими и, не желая возвращаться, сдались в плен.