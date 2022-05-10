ВСУ расстреляли шесть гражданских машин в рамках кровавой акции по сценарию Бучи

ВСУ расстреляли шесть машин с мирными жителями — к каждой из них был прикреплен белый флаг. Это произошло в рамках кровавой акции по бучинскому сценарию. Такое заявление сделал Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по „бучинскому“ сценарию. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами», — отметил он.

По словам Мизинцева, из района частных домовладений в Белой Кринице (Херсонская область) артиллерия Украины нанесла несколько ударов по позициям ВС РФ с целью вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями. Последних боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населенного пункта, людей удерживают в качестве живого щита.

Для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов российских военных по гражданским в Белой Кринице находились представители норвежских СМИ, отметили в Минобороны РФ.

В российском ведомстве предупредили, что в ближайшее время через западные и украинские СМИ, а также через интернет, планируется распространение этих и других сфабрикованных киевским режимом материалов о якобы «бесчинствах русских».