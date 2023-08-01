01 августа 2023, 07:37
ВСУ раскритиковали в Германии за потерю ценного трофея
ВСУ раскритиковали в Германии за потерю ценного трофея
Украинские военные лишились шведской боевой машины пехоты CV90 из-за того, что применяли ее слишком близко к линии боевого соприкосновения. Об этом в Twitter написал немецкий журналист издания Bild Джулиан Репке.
«ВСУ лишились мощной передовой техники, потому что применяли ее для глубокой обороны рядом с Червонопоповкой, а не для контрнаступления», — написал он.
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По словам журналиста, техника оказалась слишком близко к линии соприкосновения, в результате чего стала легкой целью для российских сил.
«Ее сразу увезли на подконтрольную России территорию. ВСУ часто используют западное оружие не по прямому назначению, из-за чего их крупные бригады распадаются на небольшие уязвимые группы», — добавил Репке.
Ранее стало известно о захвате шведской БМП CV90 на Краснолиманском направлении. Для ВС России это первый случай, когда трофеем стала подобная техника.
ВСУ
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