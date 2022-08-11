ВСУ ранним утром обстреляли три населенных пункта ДНР

Посде 06:00 ВСУ успели обстрелять три населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики. Под удар попали Жонецк, Зайцево и Гольмовский.

Судя по сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, в 06:25 обстрел был совершен со стороны населенного пункта Красногоровка и пришелся по Кировскому району Донецка — выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.

В 06:50 со стороны Курдюмовки ударили по населенному пункту Зайцево (пять снарядов калибром 122 миллиметра). Еще столько же снарядов того же калибра пять минут спустя обрушились на Гольмовский.

Вчера поздним вечером ВСУ ударили по пивоваренному заводу в Донецке. На тот момент на его территории находились 32 человека. Как минимум один человек погиб, еще двое пострадали. В результате обстрела произошла утечка аммиака, которую удалось остановить к 01:00 силами МЧС республики. В ликвидации аварии участвовали 51 человек и 13 спецмашин.