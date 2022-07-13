ВСУ ранним утром обстреляли Ясиноватую из «Градов»

ВСУ в очередной раз обстреляли Ясиноватую Донецкой Народной Республики из «Градов» в 06:35 13 июля. Информация об этом повилась в сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Удар нанесли со стороны населенного пункта Авдеевка. По Ясиноватой выпустили семь ракет из БМ-21 «Град».

Судя по сводке, Вооруженные силы Украины также обстреляли Пантелеймоновку, выпустив со стороны Новгородского в 05:10 пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 06:55 — еще четыре снаряда того же калибра. Накануне вечером по Пантелеймоновке также ударили «Градами».

За день 12 июля противник выпустил по ДНР 478 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 «Ураган», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра. В результате три мирных жителя погибли, 11 ранены. Жертвами стали 34-летняя женщина из Донецка и двое жителей поселка шахты Изотова: 56-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Ранее, 11 июля, стало известно, что в результате обстрелов со стороны Украины без электричества остаются 9144 жителя Донецкой Народной Республики.