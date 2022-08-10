ВСУ ранним утром обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ ранним утром 10 августа обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Горловку. Сводку опубликовало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 05:35 удар пришелся по Горловке (поселок шахты Румянцева) со стороны Озаряновки. Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. А 20 минут спустя под обстрел попал Донецк — со стороны населенного пункта Нетайлово по двум его районам выпустили восемь снарядов того же калибра.

В 06:49 продолжился обстрел Куйбышевского района — выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра, также со стороны Нетайлово. В 07:04 с того же направления ударили по Куйбышевскому и Киевскому районам (шесть снарядов калибром 152 миллиметра).

За предыдущие сутки ВСУ обрушили на территорию ДНР 266 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 «Град» , а также артиллерийские боеприпасы.