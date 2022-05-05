ВСУ ранили 13 беженцев при обстреле в Харьковской области

По крайней мере 13 человек получили ранения при обстреле украинскими силами колонны беженцев в Харьковской области. Об этом сообщил представитель больницы РИА «Новости».

«Количество пострадавших в результате обстрела колонны беженцев в Старом Салтове, которые поступили в больницу в Волчанске, — 13 человек. Это те, кому удалось выйти из-под обстрела», — рассказал собеседник агентства.

Среди 13 пострадавших — пятеро детей, уточнил представитель больницы. Это мальчик и девочки 14 лет, двое мальчиков семи лет, шестимесячная девочка, ее 13-летняя сестра погибла.

«У части детей сильный стресс, а у семилетних мальчиков осколочные ранения ног», — добавил собеседник агентства.

По его словам, две раненые женщины находятся в тяжелом состоянии, среди них мама шестимесячной девочки.

Очевидец накануне сообщил агентству, что колонна беженцев из 34 машин ехала из Волчанска в Харьков. Когда автомобили выехали на неподконтрольную России территорию по ним открыли огонь с украинского блокпоста. Все произошло около поселка Старый Салтов.

Уже известно о трех погибших, их тела остались на подконтрольной украинским силам территории.