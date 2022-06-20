Власти Запорожья сообщили об уничтожении 57 офицеров ВСУ ракетами «Калибр»

В результате удара ракетами «Калибр» по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области уничтожено 57 украинских офицеров высшего звена. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Он сообщил о ликвидации «генералов, нескольких полковников, подполковников и так далее».

«В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри», — рассказал Рогов.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении более 50 офицеров ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. ВС Росси нанесли удар в 12:30, когда в пункте управления шло рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Вечером того же дня российские «Калибры» уничтожили в Николаеве 10 155-миллиметровых гаубиц М777 и 20 бронемашин, которые отправил на Украину Запад.

Позже Минобороны показало кадры пуска «Калибров» по военным объектам ВСУ.