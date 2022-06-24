ВСУ попытались ударить «Точкой-У» по зданию администрации главы ЛНР

«Точка-У», сбитая над Тепличным, была нацелена на здание администрации руководителя ЛНР Леонида Пасечника. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он заявил, что прошедшей ночью украинские власти приказали нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по столице ЛНР — Луганску.

«Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете, в районе населенного пункта Тепличное. Исходя из траектории полета и расчетным данным, целью была администрация главы Луганской Народной Республики», — написал Марочко в Telegram.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские силы прошлой ночью выпустили две «Точки-У» по городам Брянка и Стаханов.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду и издевательствам со стороны украинского режима.