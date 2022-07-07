Украинские власти на фоне военных провалов и массового отступления войск в Донбассе сегодня ночью предприняли попытку символически доставить флаг на остров Змеиный. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, сегодня, около 05:00, украинские солдаты высадились на остров с моторной лодки и сфотографировались с флагом.

Самолет ВКС России немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову. В результате часть украинских военнослужащих были уничтожены. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области.

В начале этой недели Украина сделала вброс об установке флага на острове. Позже руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк признала, что ВСУ не устанавливали флаг на Змеином. Его просто бросили на землю с вертолета, уточнила она.

В конце июня Минобороны заявило выводе гарнизона с острова. Такое решение назвали жестом доброй воли. Так российская сторона показала, что не собирается мешать усилиям ООН организовать вывоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

В Госдуме тогда подчеркнули, что Змеиный продолжает контролировать флот Воздушно-космических сил России.