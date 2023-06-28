28 июня 2023, 14:43
ВСУ пытались наступать сразу на трех направлениях
Россия отразила атаки ВСУ на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях
Вооруженные силы Украины пытались наступать на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но российские военные успешно отразили атаки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражено пять атак противника», — указано в сводке министерства.
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ВСУ пытались ударить возле Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого. Российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы уничтожили свыше 240 украинских боевиков, несколько машин и артиллерийскую установку Krab польского производства.
На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» за сутки отразила две атаки противника. На Запорожском — российские военные нанесли удары по резервам противника и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
Всего на этих направлениях за сутки потери противника составили до 235 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили два танка и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Ранее российские силы ликвидировали позиции ВСУ на Херсонском направлении. Военные РФ подбили пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, а также поразили минометный расчет.
Ранее глава Минобороны Германии назвал 2023 год решающим в ситуации на Украине. Борис Писториус признался, что делает ставку на контрнаступление ВСУ, и добавил, что ФРГ приняла очередной пакет помощи Украине на общую сумму 2,7 миллиарда евро.
Однако бывший советник главы Пентагона уверен, что украинская армия близка к развалу. Солдаты деморализованы и бегут с поля боя.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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