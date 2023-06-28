Спецоперация 28 июня 2023, 14:43 ВСУ пытались наступать сразу на трех направлениях Россия отразила атаки ВСУ на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины пытались наступать на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но российские военные успешно отразили атаки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражено пять атак противника», — указано в сводке министерства.

Реклама

ВСУ пытались ударить возле Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого. Российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы уничтожили свыше 240 украинских боевиков, несколько машин и артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» за сутки отразила две атаки противника. На Запорожском — российские военные нанесли удары по резервам противника и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Всего на этих направлениях за сутки потери противника составили до 235 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили два танка и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Ранее российские силы ликвидировали позиции ВСУ на Херсонском направлении. Военные РФ подбили пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, а также поразили минометный расчет.

Ранее глава Минобороны Германии назвал 2023 год решающим в ситуации на Украине. Борис Писториус признался, что делает ставку на контрнаступление ВСУ, и добавил, что ФРГ приняла очередной пакет помощи Украине на общую сумму 2,7 миллиарда евро.

Однако бывший советник главы Пентагона уверен, что украинская армия близка к развалу. Солдаты деморализованы и бегут с поля боя.