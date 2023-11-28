Спецоперация 28 ноября 2023, 08:41 ВСУ пытались контратаковать на Купянском направлении ВС России отбили контратаки 57-й бригады ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российская группировка войск «Запад» отразила контратаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые соединения шестой общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый», — рассказал он.

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Артиллерия группировки войск «Запад» не дала украинской 43-й механизированной бригаде провести ротацию на передовых позициях на направлении Ивановка и Ягодное. Во время контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали 122-миллиметровую самоходку 2С1 «Гвоздика» ВСУ, а также минометный расчет противника в районах Колесниковки и Кисловки.

Экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что украинское контрнаступление не принесло ничего, кроме потери техники и людей. По его словам, российские подразделения лишили ВСУ огромного количества танков и другого оружия, а также 90 тысяч бойцов.