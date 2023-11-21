Спецоперация 21 ноября 2023, 07:27 ВСУ пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении Российское подразделение сорвало контратаку ВСУ в районе Приютного Pxhere

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Вооруженные силы Украны пытались совершить контратаку на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного», — сообщил он.

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Как уточнил офицер, в результате столкновения российские бойцы уничтожили пехоту ВСУ. Также отечественные войска пресекли попытку ротации подразделений противника в районе населенного пункта Урожайный. В результате ВСУ лишились автомобилей, живой силы и двух минометных расчетов.

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские артиллеристы совместно с бойцами Воздушно-космических сил ликвидировали базу ВСУ с военными и техникой на Артемовском направлении. По его словам, среди прочего противник потерял американскую гаубицу М777, реактивную систему залпового огня и бронемашины.