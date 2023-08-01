Важное 01 августа 2023, 07:54 ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота России Минобороны сообщило о безуспешной попытке Украины атаковать корабли Черноморского флота Pxhere

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Украинские военные безуспешно пытались поразить корабли Черноморского флота России, которые находились в 340 километрах от Севастополя. Об этом сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота», — заявили в военном ведомстве.

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Эти корабли контролируют судоходство в юго-западной части Черного моря и находятся в 340 километрах от Севастополя. Представители Минобороны уточнили, что российские силы во время отражения атаки уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ. Корабли «Василий Быков» и Сергей Котов» сейчас продолжают выполнение своих задач.

Ранее стали известны подробности допроса военного, который готовил теракт на корабле Черноморского флота. По его словам, украинская сторона обещала ему за это гражданство и деньги.