ВСУ пытали и едва не расстреляли мирного жителя Украины за русский флаг

Житель украинского села Новоалександровка Александр Катрич рассказал РИА «Новости», как военные Украины избили его и собирались расстрелять из-за того, что в магазине его жены нашли российский флаг. Мужчина чудом выжил.

Александр Катрич вспомнил, что его сперва ударили по голове, а потом затянули во двор, поставили на колени и продолжили избивать. Переломали ему ребра, отбили почки.

«Один по ребрам начал коленом бить, второй по голове, по вискам. Потом взял автомат, приставил к голове, затвор щелкнул, я закрыл глаза, он мне как влупил — и опять к голове, говорит: „Я тебя убью“», — сообщил мужчина.

Украинские военные собирались завязать ему глаза и рот и отрезать ему пальцы, но по счастливой случайности их отвлекли звонком. Военные ограничились тем, что бросили Александра в подвал. Мужчина смог выбраться наружу и добраться до российских военных, которые помогли ему.

Житель Новоалександровки обратился к солдатам ВСУ с просьбой не воевать с мирными жителями.

«Мирные жители вам ничего плохого не сделали — наоборот, каждый из дома им поесть выносил», — заметил Катрич.