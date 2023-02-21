21 февраля 2023, 07:59
Украина пыталась деблокировать пути снабжения Артемовска — Марочко
Офицер ЛНР в отставке Марочко: Украина пытается деблокировать пути снабжения Артемовска
Украинские силы предпринимают попытки деблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска в Донбассе. Для этого они отправляют националистов в район Часов Яра. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения „Айдар“*», — рассказал он.
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По его данным, в задачи ВСУ входит недопущение бегства своих солдат из числа мобилизованных и сдерживание позиций украинской армии. Ранее Марочко говорил о наращивании Украиной сил в районе Часова Яра.
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска дает возможность российским солдатам приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Этот населенный пункт — один из путей снабжения противника.
* «Айдар» — националистический украинский батальон, который запрещен на территории России.
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