11 июля 2023, 00:33
ВСУ пустили в ход Leopard и Bradley для прорыва Запорожского фронта под Ореховом
«РВ»: ВСУ выпустили в бой Leopard и Bradley при попытке прорыва на Запорожском фронте
Украинские командиры приняли решение все же отправить на прорыв Запорожского фронта натовскую технику. В ход пошли танки Leopard и БМП Bradley. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Враг к саммиту НАТО все же бросил в наступление Leopard и Bradley у Орехова, пытаясь прорвать Запорожский фронт, бои не прекращаются», — сказано в сообщении.
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Кроме этого, ВСУ выпустили в бой нацгвардию при поддержке артиллерии.
Главная цель украинской армии в настоящий момент — это стык обороны северо-восточнее Работино. Здесь за день минами и артиллеристским огнем подбили пять БМП Bradley, несколько танков Leopard, минные тралы и другую бронетехнику. Российские гаубицы, РСЗО и минометчики, а также танкисты непрерывно атакуют врага, отметили военкоры. В ходе боев наши бойцы отразили несколько волн наступления.
Ранее сообщалось, что спецотряд ВСУ из 30 человек попытался атаковать российские позиции в районе Пятихаток и Жеребянок на Запорожском направлении. Противник пытался атаковать полосу обороны. В результате военные ВС РФ ликвидировали и нанесли повреждения 10 боевикам, остальные бежали с поля боя.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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