Спецоперация 05 июня 2023, 18:06 ВСУ провели разведку небольшими группами в дельте Днепра Сальдо: ВСУ провели разведку в дельте реки Днепр в Херсонской области Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины провели разведку небольшими группами в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что обстановка на линии соприкосновения находится под контролем российской армии.

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«Наши военные уничтожили на островах реактивную установку „Град“ и около 20 человек личного состава вооруженных формирований киевского режима, еще столько же — ранены», — написал Сальдо.

Также на других участках фронта в пределах Херсонской области уничтожили четыре единицы артиллерийского вооружения с расчетами. ВКС нанесли удары по складам с вооружением и боеприпасами.

Минувшей ночью ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Под удар попали Каховка, Новая Каховка, Каирам, Подстепной и Горностаевка. Украинские боевики выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии.

Ранее Сальдо сообщил, что украинские спецслужбы пытались выкрасть детей из Херсонской области. Для этого были задействованы подставные организации.