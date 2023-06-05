05 июня 2023, 18:06
ВСУ провели разведку небольшими группами в дельте Днепра
Сальдо: ВСУ провели разведку в дельте реки Днепр в Херсонской области
Вооруженные силы Украины провели разведку небольшими группами в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.
Он отметил, что обстановка на линии соприкосновения находится под контролем российской армии.
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«Наши военные уничтожили на островах реактивную установку „Град“ и около 20 человек личного состава вооруженных формирований киевского режима, еще столько же — ранены», — написал Сальдо.
Также на других участках фронта в пределах Херсонской области уничтожили четыре единицы артиллерийского вооружения с расчетами. ВКС нанесли удары по складам с вооружением и боеприпасами.
Минувшей ночью ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Под удар попали Каховка, Новая Каховка, Каирам, Подстепной и Горностаевка. Украинские боевики выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии.
Ранее Сальдо сообщил, что украинские спецслужбы пытались выкрасть детей из Херсонской области. Для этого были задействованы подставные организации.
ВСУ
Херсонская область
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