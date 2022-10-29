ВСУ провели массированный обстрел ЗАЭС перед попыткой высадить десант | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 16:00 ВСУ провели массированный обстрел ЗАЭС перед попыткой высадить десант Глава Запорожской ВГА Рогов: ВСУ обстреляли ЗАЭС перед высадкой десанта РИА "Новости"

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Украинские боевики совершили массированный обстрел перед тем, как их десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью радио «Комсомольская правда».

«Примерно в половину пятого утра сначала был массированный обстрел тяжелой артиллерией, а затем — попытка высадки десанта», — отметил он.

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Рогов подчеркнул, что попытку высадки со стороны ВСУ отбили. Украинские военные понесли потери «и в личном составе, и в плавательных средствах».

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Десант ВСУ пытался высадиться рядом с Запорожской АЭС 29 октября, сообщила НСН. Российские военные, по словам Рогова, высокоточным ударом ликвидировали группировку боевиков в Запорожской области.

Глава ВГА пояснил, что сейчас атомный объект находится в статусе холодной остановки реакторов, однако при необходимости ЗАЭС можно быстро вернуть в рабочий режим.