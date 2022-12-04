Спецоперация 04 декабря 2022, 15:28 ВСУ провалили попытку наступления на Павловку в ДНР Минобороны России: российские военные уничтожили подразделения ВСУ у Павловки в ДНР

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Украинские военные попытались совершить прорыв в сторону села Павловка в ДНР. Российские военные не позволили подразделениям ВСУ осуществить задуманное и уничтожили их, сообщили в Минобороны РФ.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что украинских военных вытеснили на минное поле, после чего уничтожили артиллерийским огнем.

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Провалом завершились попытки ВСУ прорваться в сторону поселка Шевченко в ДНР.

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«Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции», — отметил Конашенков. По его словам, ВСУ потеряли до 40 бойцов, а также три пикапа и одну БМП.

Благодаря удару по нефтебазе в районе поселка Шевченково Харьковской области украинские военные не смогут заправлять свою технику. В результате слаженных действий российские военнослужащие уничтожили еще один важный объект ВСУ — склад боеприпасов в Запорожской области. Помимо прочего, там хранили ракетно-артиллерийское вооружение, а в ДНР сбили украинский штурмовик Су-25.