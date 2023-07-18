Спецоперация 18 июля 2023, 09:41 ВСУ провалили очередной штурм под Красным Лиманом Подполковник Марочко сообщил о провале штурма ВСУ под Красным Лиманом РИА «Новости»

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Украинские боевики провалили попытку атаки на российские позиции на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник попытался атаковать наши оборонительные рубежи силами до роты рядом с селом Червонопоповка. Бронетехники и огневой поддержки у них не было, поэтому штурм уже априори был обречен на провал», — сказал он.

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По словам Марочко, атаку ВСУ можно охарактеризовать как «мясной штурм».

«Наша аэроразведка и наблюдательные пункты на высотах помогли засечь подразделения противника, прикрытием для которого служил лишь рельеф местности. По этой причине штурм у ВСУ не удался», — добавил подполковник в отставке.

Ранее Марочко сообщил, что на Донецком направлении противник ведет ожесточенные бои в попытках прорвать линию обороны ВС России, писал RT. Командование ВСУ теряет порядка батальона в день, однако игнорирует утрату живой силы, посылая людей на верную смерть.