«ВСУ просто разводят НАТО». Кадыров показал трофейное оружие, брошенное украинцами
Глава Чечни Кадыров показал видео с трофейным натовским оружием
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с трофейным оружием, которое ВСУ получили от НАТО. По его словам, на позициях украинских военных находят автоматы, минометы, пулеметы и другие виды вооружения.
«За счет того, что нацисты весь груз оставляют нетронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев», — написал Кадыров в Telegram.
Он с иронией добавил, что не понимает, зачем НАТО отправляет оружие на Украину. По его мнению, в итоге грузчики только зря трудятся.
«Ведь далеко не шутка тяжкие габаритные ящики зазря грузить и разгружать для бесхребетных бандеровцев. Уж слишком они робки и застенчивы для применения Javelin и иже с ними в открытом бою», — отметил глава Чечни.
При этом, по его словам, после использования трофейного оружия, бойцы признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше.
«Одним словом, бездельничают бандеровцы и просто разводят НАТО на доллары и вооружение», — заключил он.