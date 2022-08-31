ВСУ продолжили провокации для срыва работы миссии МАГАТЭ

Власти Украины продолжили провокации по срыву работы миссии МАГАТЭ. Действия киевского режима по-прежнему создают угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В министерстве подчеркнули, что 30 августа при обстреле территории ЗАЭС со стороны ВСУ один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Огонь украинские военные открыли со своих позиций в районе Никополя, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в этом районе подавили, подчеркнул Конашенков.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС, подчеркнули в Минобороны, остается в норме. Сотрудники станции контролируют ее техническое состояние и обеспечивают бесперебойную работу.

В ближайшее время на АЭС должна прибыть миссия МАГАТЭ. Власти региона намерены передать экспертам данные об атаках ВСУ на объект.