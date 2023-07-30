Спецоперация 30 июля 2023, 11:07 ВСУ продолжили попытки атак на трех направлениях Минобороны России: ВСУ продолжили неудачные попытки атак на трех направлениях РИА «Новости»

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За последние сутки украинские боевики продолжили безуспешные попытки атак на трех направлениях: Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Донецком направлении российская группировка войск «Юг» отразила семь атак в районах Андреевки, Клешеевки и Красногоровки в ДНР и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах шести донецких населенных пунктов. Возле Дзержинска удалось уничтожить склад боеприпасов украинской бригады теробороны. Всего на этом направлении армия противника потеряла до 190 человек, а также две американские артиллерийские системы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также две бронированные машины и четыре автомобиля.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские войска лишились до 250 военнослужащих, танка, трех бронемашин, четырех автомобилей и двух гаубиц. Группировка войск «Восток» отразила атаку вблизи Успеновки в Запорожской области. Кроме того, живой силе и технике ВСУ нанесли комплексное поражение в районах Новожаниловки, Жеребянки, Веселого и на севере от Работино. У села Чаривное российские силы пресекли деятельность украинской ДРГ.

Наконец, на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр», артиллерия и авиация отразили три украинские атаки возле Ковалевки ЛНР и Серебрянского лесничества и нанесли поражение ВСУ возле Торского, Серебрянки и Григоровки в ДНР, Червоной Дибровы, Невского и западнее Нововодяного в ЛНР. Удалось уничтожить до 140 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, гаубицу Д-30 и три автомобиля.