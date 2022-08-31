Украинские военные продолжили обстрелы социальных объектов на освобожденных территориях ДНР и ЛНР. Под удар попадают школы, больницы, детские сады и жилые дома, сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны обратили внимание, что поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить удары по инфраструктуре и общеобразовательным учреждениям.

В ведомстве назвали обстрелы военным преступлением и потребовали от международного сообщества не допустить гибели детей.