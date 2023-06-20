Спецоперация 20 июня 2023, 19:10 ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления по трем направлениям Минобороны: ВСУ безуспешно пытались атаковать на трех направлениях РИА «Новости»

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За минувшие сутки ВСУ демонстрировали попытки наступления на нескольких направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях», — сказал он.

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По данным Минобороны, на Донецком направлении российские подразделения ликвидировали 220 украинских военных. Бои вели в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике.

Украинские войска также предприняли попытки прорваться в ДНР. За сутки ВС России отразили 10 атак в районе Авдеевки и Марьинки, четыре — на Времевском выступе и Ореховском направлении.