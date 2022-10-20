Стремоусов не увидел в атаках ВСУ предпосылок к контрнаступлению | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 10:55 Стремоусов не увидел в атаках ВСУ предпосылок к контрнаступлению Замглавы Херсонской области Стремоусов: атака ВСУ на регион малыми группами провалилась РИА «Новости»

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ВСУ не прекратили атаки на Херсонскую область, однако эти маневры по-прежнему неудачны. Такое заявление сделал замглавы региона с российской стороны Кирилл Стремоусов. Он поделился оценкой ситуации в регионе в Telegram-канале.

По его словам, сейчас ВСУ атакуют малыми группами.

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«Это не то контрнаступление, которое анонсировали», — поделился Стремоусов.

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Таким образом он напомнил о недавних заявлениях украинских властей о подготовке масштабного продвижения ВСУ в Херсонской области. Замглавы региона с российской стороны заявил, что в данный момент на подконтрольной ему территории незаметно продвижение украинской армии вглубь субъекта. Также он сказал, что ВС сохранили оборонительные позиции и не отступили.

«Херсон никто сдавать не собирается», — сказал Стремоусов.

Также он отметил, что этот регион обороняется. По его словам, там готовится постепенный переход в контрнаступление. Этот маневр предполагает зачистку Николаевской, Одесской, Днепропетровской областей.