Стремоусов не увидел в атаках ВСУ предпосылок к контрнаступлению | 360°

20 октября 2022, 10:55
Стремоусов не увидел в атаках ВСУ предпосылок к контрнаступлению
Замглавы Херсонской области Стремоусов: атака ВСУ на регион малыми группами провалилась
ВСУ не прекратили атаки на Херсонскую область, однако эти маневры по-прежнему неудачны. Такое заявление сделал замглавы региона с российской стороны Кирилл Стремоусов. Он поделился оценкой ситуации в регионе в Telegram-канале.
По его словам, сейчас ВСУ атакуют малыми группами.
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«Это не то контрнаступление, которое анонсировали», — поделился Стремоусов.
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Таким образом он напомнил о недавних заявлениях украинских властей о подготовке масштабного продвижения ВСУ в Херсонской области. Замглавы региона с российской стороны заявил, что в данный момент на подконтрольной ему территории незаметно продвижение украинской армии вглубь субъекта. Также он сказал, что ВС сохранили оборонительные позиции и не отступили.
«Херсон никто сдавать не собирается», — сказал Стремоусов.
Также он отметил, что этот регион обороняется. По его словам, там готовится постепенный переход в контрнаступление. Этот маневр предполагает зачистку Николаевской, Одесской, Днепропетровской областей.
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