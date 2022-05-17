ВСУ продолжают обстреливать перешедшее под контроль НМ ЛНР село Светличное

Украинские войска продолжили обстреливать село Светличное, перешедшее под контроль Луганской Народной Республики. Военкор телеканала «Звезда» Алексей Алексеев показал, как живется под пролетающими снарядами.

Населенный пункт был освобожден в начале мая, однако в нем до сих пор неспокойно — продолжаются артиллерийские бои. Украинцы атакуют село по несколько раз в день. Минометные расчеты Народной милиции ЛНР и российские войска поддерживают штурм позиций Вооруженных сил Украины.

«Вот сейчас слышали прилет снаряда 152 миллиметра. Как только начался артобстрел, нам сказали спуститься в погреб», — рассказал журналист.

Боевики продолжили нападать и на населенные пункты соседней республики. Утром 17 мая они обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Александровку в ДНР.