Спецоперация 07 марта 2023, 10:02 ВСУ признали утрату потенциала для наступления под Сватово и Кременной Офицер ВСУ Кочевенко: армия утратила потенциал для наступления под Сватово и Кременной Сайт президента Украины

Читать 360tv в

У ВСУ почти не осталось возможностей для наступления в направлениях Сватово и Кременной. В этом признался офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире украинского канала «Рада».

Он напомнил, что в районе этих двух населенных пунктов идут ожесточенные бои. Также он констатировал успехи ВС России и назвал ситуацию «серьезной и напряженной».

Реклама

«Они (российские войска. — прим. ред.) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. <…> Нас в три раза меньше», — подчеркнул офицер.

Реклама

Он допустил, что украинской армии, возможно, придется оставить «какой-нибудь населенный пункт».

ВСУ продолжают упорно держаться за Артемовск, почти окруженный российскими силами. Украинские военнослужащие пытаются усилить там свои позиции. Гражданское и военное руководство страны сошлись на том, что оставлять город нельзя, несмотря на огромные потери. О том, что бои в Артемовске «болезненны и трудны» для ВСУ, говорил и президент Украины Владимир Зеленский.