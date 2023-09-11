11 сентября 2023, 16:27
ВСУ признали успехи российской армии под Купянском
NYT: ВСУ заявили о формировании ударного кулака ВС России в районе Купянска
В районе Купянска ВС России добились определенных успехов на фоне контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.
«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют „ударным кулаком“», — указали авторы статьи.
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По словам бойцов ВСУ, речь идет о десятках тысяч российских военных возле Купянска и Кременной. Из-за действий ВС России киевский режим направил летом на этот участок несколько наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.
Украинские военнослужащие отметили, что на Купянском направления подразделения ВС РФ добиваются «небольших тактических успехов». Пока что им не удалось прорвать оборонительные линии Украины, но давление России в регионе ослабнет вряд ли.
В Минобороны России отмечали, что позиции российских войск на этом участке проведения спецоперации улучшились.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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