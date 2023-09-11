Спецоперация 11 сентября 2023, 16:27 ВСУ признали успехи российской армии под Купянском NYT: ВСУ заявили о формировании ударного кулака ВС России в районе Купянска РИА «Новости»

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В районе Купянска ВС России добились определенных успехов на фоне контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют „ударным кулаком“», — указали авторы статьи.

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По словам бойцов ВСУ, речь идет о десятках тысяч российских военных возле Купянска и Кременной. Из-за действий ВС России киевский режим направил летом на этот участок несколько наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.

Украинские военнослужащие отметили, что на Купянском направления подразделения ВС РФ добиваются «небольших тактических успехов». Пока что им не удалось прорвать оборонительные линии Украины, но давление России в регионе ослабнет вряд ли.

В Минобороны России отмечали, что позиции российских войск на этом участке проведения спецоперации улучшились.