Спецоперация 24 мая 2023, 01:25 ВСУ признали потерю Артемовска — военкоры «РВ»: Генштаб ВСУ впервые за девять месяцев не написал о боях за Артемовск РИА «Новости»

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Генштаб Вооруженных сил Украины впервые за девять месяцев в ежедневной сводке не стал упоминать про сражения за Артемовск в ДНР. Таким образом ВСУ «тихо признали», что город перешел под контроль российской армии, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны““.

На протяжении многих месяцев в ежедневной сводке Генштаба ВСУ появлялась информация о штурмах и обстрелах города, однако в этот раз говорилось только о сражениях на Артемовском направлении.

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Таким образом военное командование Украины признало, что ВС России уже не ведут штурмовые действия на территории Артемовска, поскольку он перешел под их контроль.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее объяснил, какую цель на самом деле преследовали российские военные при взятии Артемовска. Он сообщил, что главной задачей бойцов была ликвидация всех, кого должны были уничтожить.

Вагнеровцы 21 мая полностью взяли под контроль Артемовск при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Они пробудут в городе до 25 мая, а потом его передадут ВС РФ.