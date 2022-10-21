ВСУ признали неликвидными имеющиеся системы ПВО | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 15:57 ВСУ признали неликвидными имеющиеся системы ПВО The WP: ВСУ заявили о плохой ПВО и истощении запасоов ракет

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ВСУ заявили о слабых системах ПВО, которые используются в зоне спецоперации России. Об этом сообщил руководителя подготовки украинских войск по управлению данным типом оружия Денис Смажный. Его слова процитировали журналисты The Washington Post.

«Нам необходимо заменить наши старые системы (ПВО)», — сказал он.

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Смажный заявил, что данный тип оснащения ВСУ вскоре и вовсе может оказаться непригодным для использования. Причиной тому будет неспособность справляться с угрозами. По его словам, украинская армия сейчас использует еще советские запасы систем ПВО. Смажный заявил, что власти Украины попросили организовать поставку более современных аналогов. Среди них он выделил американские NASAMS или немецкие IRIS-T. По его мнению, они смогут нивелировать угрозы в текущем покрытии воздушной безопасности Украины.

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Также он сообщил, что у ВСУ заканчиваются ракеты. Сам Смажный в данный момент находится за пределами Украины. Он проходит обучающий курс по управлению системами NASAMS.