Спецоперация 25 августа 2023, 09:08 ВСУ привезли в Харьков технику для форсирования рек — Марочко Экс-офицер Марочко: в Харьков привезли спецтехнику ВСУ для форсирования рек Министерство обороны Украины

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Большая колонна с инженерной техникой Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков. В основом туда привезли понтоны для форсирования водных преград. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

«На одно из гражданских предприятий населенного пункта Харьков прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины», — рассказал он.

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Речь, в частности, идет о сделанном на базе автомобиля «КрАЗ» понтонном парке. По словам эксперта, с помощью этой техники противник сможет сделать переправу через водную преграду длиной свыше 50 метров, грузоподъемность равна примерно 60 тоннам.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что российские силы могут взять под контроль Харьков. Он считает, что это лишь вопрос времени.